Trafienie takiego Leoparda Rosjanie zapamiętają na długo. Czeka ich spore rozczarowanie

Ukraina od dłuższego czasu wykorzystuje makiety udające sprzęt wojskowy. Już wcześniej zauważyć można było nadmuchiwane modele czołgów Leopard 2A4, które dostarczyła czeska firma Inflatech, a ostatnio zaczęły pojawiać się również modele imitujące czołgi Leopard 2A6. Jak zaznacza ukraiński serwis Militarny, są one jednak nieco mniejsze od swojego pierwowzoru, a do ich transportu służą ciężarówki Foden 8x6 Multilift o udźwigu do 18 ton.

Leopard 2A6 - makiety imitują cenny sprzęt

Z dostępnych zdjęć wynika, że modele imitujące Leopardy 2A6 nie są nadmuchiwane. Nie wiadomo jednak, jakie materiały zostały wykorzystane do ich konstrukcji. Podobne malowanie, a także kształt może zmylić wywiad wroga, który uzna, że udało mu się namierzyć cenny, zachodni sprzęt. Leopardy 2A6 to kolejna wersja rozwojowa czołgów podstawowych z rodziny Leopard. Opracowano ją na początku lat 20. XXI wieku. To bardzo udana konstrukcja, która w momencie wdrożenia do armii w 2001 r. przewyższała M1A2 Abrams, Challenger 2 i Leclerc pod względem ochrony, siły ognia i mobilności, na co zwraca uwagę serwis Military Today.

W Leopardach 2A6 wykorzystano armatę Rh 120 L55, zapewniającą lepszą celność i zasięg w porównaniu do standardowej armaty L44 z poprzednich wersji. Poprawiono też opancerzenie maszyny. Czołg chroni modułowy pancerz kompozytowy nowej generacji. Istnieje również możliwość dodania bloków pancerza reaktywnego, co zwiększa ochronę załogi. Zazwyczaj składa się ona z czterech osób dowódcy, działonowego, ładowniczego i kierowcy.

Leopardy 2A6 mają masę ponad 60 ton, a ich osiągi w terenie są podobne do osiągów wersji 2A5. Maszyny mogą poruszać się z prędkością blisko 70 km/h, a ich zasięg szacuje się na ok. 500 km. Są też zdolne do pokonywania wodnych przeszkód o głębokości sięgającej czterech metrów. Obecnie jest to wciąż bardzo dobra konstrukcja, przewyższająca wiele czołgów, które pozostają na wyposażeniu armii Putina.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski