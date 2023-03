Tony amerykańskiego sprzętu w Gdyni. Nagranie robi wrażenie

Do sieci trafiło nagranie pokazujące ogromną ilość sprzętu wojskowego w Porcie Gdynia. Jest to sprzęt należący do Zespołu Bojowego 3 Brygady Pancernej 1 Dywizji Kawalerii, który do Polski trafił w związku z operacją Atlantic Resolve. Widoczne w materiale czołgi, cysterny, tarnsportery i pojazdy opancerzone już wkrótce trafią z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

Nagranie z drona pokazuje ogromną ilość amerykańskiego sprzętu wojskowego, służącego podczas operacji Atlantic Resolve, która polega na rotacyjnym rozmieszczanie sił bojowych USA w Europie. W ten sposób Amerykanie pokazują swoje zaangażowanie w NATO, a także zwiększają interoperacyjność i wzmacniając więzi między sojuszniczymi i partnerskimi siłami zbrojnymi. Na nagraniu (które znajduje się poniżej) można zobaczyć m.in. czołgi Abrams, haubice Paladin, transportery opancerzone M113, MRAP Cougar 4x4, czy wozy piechoty Bradley.

Tony amerykańskiego sprzętu w Gdyni

Operacja Atlantic Resolve rozpoczęła się w kwietniu 2014 r. W jej ramach do Europy - Polski, Bułgarii, Litwy, Estonii, Łotwy, Czech, Danii itp. na okres dziewięciu miesięcy trafiają amerykańskie jednostki, w skład których wchodzi ok. 6 tys. żołnierzy. Są one rozmieszczane rotacyjnie. Istnieją trzy rodzaje rotacji w ramach Atlantic Resolve - pancerne, lotnicze oraz logistyczne. Rozmieszczenie amerykańskich żołnierzy w Europie wiążę się z koniecznością transportu ogromnych ilości sprzętu wojskowego, co często jest realizowane za pośrednictwem samolotów transportowych lub statków docierających do europejskich portów.

Z dostępnych informacji wynika, że 5 marca 2023 r. w Porcie Gdynia pojawił się również USNS Mendonca (T-AKR 303), który najprawdopodobniej będzie odpowiadał za transport części sprzętu należącego do Zespołu Bojowego 3 Brygady Pancernej 1 Dywizji Kawalerii. USNS Mendonca to statek towarowy klasy Bob Hope zbudowany przez Northrop Grumman Ship Systems. Został nazwany na cześć sierżanta Leroya A. Mendonca, który pośmiertnie został odznaczony Medalem Honoru (jest to najwyższe odznaczenie wojskowe Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych) za swoje zasługi podczas wojny koreańskiej.

Ten duży statek typu ro-ro (ang. roll-on/roll off) nie jest statkiem bojowym i nie posiada uzbrojenia. Jego głównym przeznaczeniem jest transport ładunków tocznych oraz pojazdów. Jednostka posiada specjalne wrota i rampy, które pomagają w załadunku i rozładunku np. sprzętu wojskowego. USNS Mendonca ma długość ok. 290 m i może poruszać się z prędkością 24 węzłów (44 km/h). Statek jest w stanie płynąć z ok. 62 tonami pełnego obciążenia, a jego pojemność szacuje się na ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych.

