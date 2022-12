ORP Kormoran w naprawie. Doczeka się ważnych usprawnień

Polska marynarka wojenna to chyba najbardziej zaniedbana część polskiej armii. Niedawno jednak Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup nowoczesnych ORP Kormoran II, których prototyp wcześniej przeszedł pomyślnie testy. Teraz Komenda Portu Wojennego Gdynia poinformowała, że prototypowy okręt trafi do naprawy, gdzie przejdzie pewne modernizacje przygotowujące go przed produkcją seryjną.

Jednostki Mewa i Albatros różnią się od prototypu (czyli właśnie niszczyciela ORP Kormoran). Wprowadzono w nich zmiany, które były reakcją na sugestie i podpowiedzi załogi oraz efektem zrealizowanych badań eksploatacyjno-wojskowych. I to właśnie do tych jednostek ma zostać zbliżony prototyp Kormorana, który trafi do naprawy w stoczni. Jak czytamy w oświadczeniu Komendy Głównej Portu w Gdyni w ramach modernizacji nastąpi "wymiana systemu głębionego Morświn na system głębinowy DE Sarov".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Naukowcy odkryli nowego wirusa. Jest inny niż wszystko, co do tej pory widzieli

Postępowanie przetargowe na naprawę OPR Kormoran ruszyło w czerwcu 2022 i zgłosiły się do niego trzy firmy, spośród których została wybrana Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku. Jak donosi serwis Zbiam.pl, stocznia zaoferowała dwanaście miesięcy gwarancji na zrealizowane prace, a całość zostanie zrealizowana za 136,7 mln PLN brutto (zamówienie podstawowe 94,6 mln PLN brutto, opcja 42 mln PLN brutto i koszt przebazowania do Gdańska).

Przypominamy, że ORP Kormoran został wcielony do służby w 2017 roku. To niszczyciel min, okręt prototypowy typu Kormoran II, którego głównym zadaniem jest poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich. Dodatkowo do jego celów należy też rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

Klaudia Stawska, współpracownik WP Tech