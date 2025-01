To najrzadsze owady świata. Przez lata myślano, że wyginęły

Przez dekady uznawano, że patyczak wyginął około 1920 r. Dopiero w 2001 r. naukowcy, Dr David Priddel i Dr Nicholas Carlile, podczas wyprawy na Ball’s Pyramid – wzniesienie skalne, znajdujące się na Morzu Tasmana i oddalone od Wyspy Lorda Howe – odkryli niewielką populację tego gatunku. Okazało się, że owady przetrwały w ekstremalnych warunkach, korzystając z ochrony przed szczurami, jaką zapewniała obecność na skale oddalonej od wyspy, oraz zdolności samic do rozmnażania bez udziału samców (partenogeneza), donosi serwis Earth.

W 2003 r. do ogrodu zoologicznego w Melbourne trafiły dwa osobniki należące do gatunku Dryococelus australis, nazwane Adam i Ewa, aby rozpocząć program hodowli. Po początkowych trudnościach udało się je rozmnożyć, dzięki czemu owady mogły trafiłć także do innych ogrodów zoologicznych na świecie. Zaplanowano również ich powrót na Wyspę Lorda Howe, jednak kluczowym dla powodzenia tego projektu była eliminacja żyjących tutaj szczurów i myszy.