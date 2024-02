To może nas uratować po wojnie atomowej. Naukowcy znaleźli zaskakujące rozwiązanie

Jak wyjaśnia serwis IFL Science, potencjalna wojna jądrowa na dużą skalę może być tylko początkiem problemów dla ludzkości. W jej następstwie do atmosfery uwolnione zostaną ogromne ilości sadzy, która uniemożliwi docieranie promieni słonecznych do powierzchni Ziemi. To z kolei z dużym prawdopodobieństwem spowoduje ochłodzenie klimatu . Dodatkowo wyemitowane po wybuchu bomby atomowej promieniowanie skazi ziemię i stanie się ona niezdatna do wydawania plonów. W takim scenariuszu ludzkość będzie mierzyć się z tzw. zimą nuklearną.

Według Live Science "w najgorszym przypadku wojna nuklearna między Stanami Zjednoczonymi a Rosją (które łącznie posiadają prawie 90 proc. światowej broni nuklearnej) mogłaby spowodować wyrzucenie 165 milionów ton sadzy do atmosfery ziemskiej". W efekcie doszłoby do obniżenia temperatury powierzchni naszej planety o 9 stopni Celsjusza, co doprowadzi do spadku globalnej produkcji kalorii aż o 90 proc. Naukowcy odkryli jednak sposób, który może pomoże przetrwać czasy głodu i nieurodzaju. Jest to hodowla wodorostów.