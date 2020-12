To dziś. Koniunkcja Saturna i Jowisza. Ostatnia była 400 lat temu

Koniunkcja planet oznacza ustawienie się ich w jednej linii z Ziemią. Z naszej planety wygląda wtedy, jakby planety się do siebie zbliżyły. Koniunkcję największych planet Układu Słonecznego, czyli Jowisza i Saturna nazywa się w astronomii "wielką koniunkcją".

Do wielkiej koniunkcji dochodzi dość regularnie, średnio co około 20 lat. Ta w 2020 roku jest jednak unikatowa. Planet zbliżą się do siebie najbardziej od 1623 roku. Będą oddalone od siebie "jedynie" 450 mln kilometrów, czyli ponad tysiąc razy dalej niż Księżyc oddalony jest od Ziemi.