To działo ma 60 km długości. Będzie strzelać w kosmos

Jeszcze kilka dni temu rozwój nauki w kontekście eksploracji kosmosu osiągnął ważny kamień milowy – SpaceX wysłał w przestrzeń kosmiczną największy jak dotąd obiekt, rakietę Starship, która mimo tego, że nie wylądowała – i tak przyniosła szereg korzyści i dowodów postępu w rozwoju szeroko pojętej astronautyki.

Teraz z kolei Chiny donoszą o kolejnym przełomie w rozwoju technologii wykorzystywanych w kosmosie. Mowa o projekcie Tengyun, którego jednym z założeń jest obniżenie kosztów wysyłania ładunków i ludzi w kosmos. Inżynierom po latach prac udało się zaprezentować konkretne rozwiązania i jak zresztą sami twierdzą – wiedzą, jak poradzić sobie z utrudnieniami, które stoją na drodze do stworzenia tej kosmicznej technologii.

Projekt Tengyun

Skala tego rozwijanego od 2016 r. projektu jest iście gigantyczna. Naukowcy z Chin mają ambicje, aby w niedalekiej przyszłości wystrzeliwać w kosmos statki hipersoniczne o długości ok. 40 m. Dla zobrazowania skali tego przedsięwzięcia warto zauważyć, że są to gabaryty zbliżone do popularnego samolotu pasażerskiego, Boeinga 737-800. Masa chińskiego pocisku ma zaś wynosić niespełna 50 t.

W trakcie lotu statek ma włączać silnik, który pozwoli dotrzeć mu do przestrzeni kosmicznej, natomiast już podczas opuszczania działa jego prędkość ma być dwukrotnie większa od prędkości dźwięku. To jednak nie wszystko, bowiem największym – i to dosłownie – przełomem ma być działo, które obsłuży tak duże pociski.

Chińczycy zamierzają wykorzystać działo elektromagnetyczne i pierwszy krok w tym kierunku został już postawiony. Dziś naukowcy mają do dyspozycji długi na 2 km tunel próżniowy, w którym do tej pory prowadzono testy kolei magnetycznej. Można w nim rozpędzać ciężkie obiekty do prędkości nawet 1000 km/h. Jak się jednak okazuje – taki tunel może być niewystarczająco długi, dlatego Chiny planują zbudować działo o długości aż 60 km. Wówczas ma być możliwe rozpędzenie testowanych obiektów do prędkości 5000 km/h.

Należy zauważyć, że projekt omawiany przez Chińczyków może być pierwszym takim na świecie, kiedy już zostanie rozwinięty. Technologią, która pozwoliłaby w podobny sposób (z wykorzystaniem działa elektromagnetycznego) wystrzeliwać obiekty w kosmos, są zainteresowane też inne kraje, czego dowodem są prace prowadzone przez USA jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Zostały jednak one przerwane z uwagi na brak finansowania.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski