Tlen na Księżycu. To oni go wyprodukują

Europejska Agencja Kosmiczna zdecydowała, kto zajmie się pozyskiwaniem tlenu na Księżycu. Będzie to zespół inżynierów, którym przewodniczyć będzie Thales Alenia Space z Wielkiej Brytanii. Ich pierwszym zadaniem będzie przygotowanie niewielkiego sprzętu, który posłuży do oceny opłacalności inwestycji w rozwiązania produkujące tlen dla astronautów i paliwo do statków kosmicznych oraz metale do produkcji sprzętu.