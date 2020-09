TikTok zostaje. Na razie. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa

TikTok zostaje

Sędzia Carl Nichols z sądu Dystryktu Kolumbii zakazał jednak wykonania decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych i TikTok na razie zostanie w amerykańskich sklepach AppStore i Google Play. Właściciel aplikacji TikTok, chińska firma ByteDance zwróciła się do sądu z wnioskiem o wstrzymanie decyzji, bo wg niej jest ona bezpodstawna.

Dodatkowo prawnicy TikToka argumentowali, że decyzja byłaby sprzeczna z pierwszą i piątą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Pierwsza poprawka zakazuje m.in. ograniczania wolności słowa i prasy. Wg prawników zakazanie części społeczeństwa dostępu do zamieszczania treści na TikToku byłoby właśnie takim ograniczeniem. Piąta poprawka gwarantuje natomiast sprawiedliwy proces przed sądem.

Kto kupi TikToka?

Donald Trump nie jest fanem aplikacji społecznościowej dla młodzieży TikTok. Chociaż dokładne powody antypatii nie są znane, to może chodzić o prywatność amerykańskich obywateli. TikTok należy do chińskiej firmy ByteDance i pojawiło się podejrzenie, że dane użytkowników mogą zostać przekazane chińskim władzom i służbom. Firma zaprzecza, że Chiny mają dostęp do danych, bo te są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych i Singapurze.