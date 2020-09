Samobójstwo na Tiktoku. Rodzina ofiary reaguje na skandaliczną zabawę internautów

Wideo przedstawiające samobójstwo mężczyzny zostało pobrane przez internautów. Następnie wycięli fragment, w którym 33-latek strzela sobie pistoletem w głowę i zmontowali przeróżne filmiki wideo zawierające ten moment. Przez pierwsze kilka sekund odbiorca nie będzie zdawać sobie sprawy z tego, co za chwilę zobaczy. A jak ostrzegają internauci, wideo jest makabryczne.

Moderatorzy serwisu próbują walczyć z wirusowo rozprzestrzeniającym się wideo. Ostrzegają, że każdy, kto udostępni film zawierający moment samobójstwa 33-latka, zostanie zablokowany w serwisie. Niestety jest to jednak walka z wiatrakami, ponieważ algorytm TikToka nie daje rady wykrywać wszystkich nagrań zawierających ten fragment.

Samobójstwo na TikToku - rodzina Ronniego odpowiada

Inny pomysł na zwiększenie świadomości internautów miał/a anonimowy użytkownik TikToka @humptyplumpty. Udostępnione przez twórcę filmików wideo znajdziecie tutaj. Nie zawiera żadnych brutalnych scen. Przedstawia natomiast zdjęcia mężczyzny z jego rodziną i przyjaciółmi. Pokazuje go jako osobę, a nie obiekt do internetowych żartów, ponieważ też był człowiekiem, jak my wszyscy.