TikTok wyprzedził Facebooka, ale Mark Zuckerberg i tak wygranym

W 2019 roku pod względem liczby pobrań TikTok okazał się lepszy od Facebooka. Teoretycznie to zła wiadomość dla szefa społecznościowego giganta. Humor Zuckerbergowi poprawić może za to fakt, że inny produkt z rodziny - WhatsApp - dalej jest niepokonany.



Mark Zuckerberg nie ma jednak powodu do smutku. Najpopularniejszą aplikacją pod względem pobrań według Sensor Tower był w 2019 roku WhatsApp - ściągnęło go 850 mln użytkowników.

Nie zmienia to jednak faktu, że sukces chińskiego programu jest ogromny. Świadczy o tym również fakt, że TikTok zdążył znaleźć się również w zestawieniu top 10 najczęściej pobieranych aplikacji lat 2010 - 2019 . A przecież to całkiem świeża rzecz.

Cena olbrzymiej popularności. Chociaż TikTok jest pod ostrzałem, to i tak daleko mu do problemów, jakie ma Facebook. Ostatni poważny błąd sprawił, że jeszcze bardziej zmaleć może zaufanie do serwisu. A pamiętajmy, że coraz głośniej mówi się o tym, żeby WhatsApp bardziej kojarzony był z facebookową rodziną. To może sprawić, że 2020 rok dalej będzie należeć do TikToka.