TikTok rozwiązał problem niebezpiecznego nagrania? Samobójstwo w sieci wywołało dyskuję

8 września TikTok poinformował o niebezpiecznym nagraniu krążącym na serwisie , na którym mężczyzna popełnił samobójstwo z użyciem broni palnej. Moderatorzy walczyli przez kilka dni, by usunąć nagranie z sieci, to jednak wciąż powracało. Sytuacja była o tyle groźna, że przeróbka wideo było przez internautów maskowane pod kolorowymi i pozornie niegroźnymi grafikami.

Rodzina ofiary apelowała do internatów, by zakończyli makabryczną "zabawę", jednak niektórzy potrafią nawet śmierć drugiego człowieka zmienić w mem. Długa walka moderatorów z udostępnieniami filmu zdaje się dobiegać końca. Jak podaje 7News, TikTok zmienił powiązane tagi, tak by kierowały użytkowników do Centrum bezpieczeństwa platformy.