Samobójstwo na TikToku. Niebezpieczne wideo krąży po serwisie

TikTok informuje, że blokuje każdego użytkownika, który chociażby prześle dalej omawiane wideo. Serwis ostrzega także, aby nie poszukiwać nagrania, ponieważ każde wyświetlenie go powoduje zwiększenie jego popularności. A to może doprowadzić sytuacji, w której wideo zobaczy bardzo młoda osoba, dla której tego typu treści będą szokujące i traumatyczne.

Samobójstwo na TikToku – trolle nieustannie udostępniają wideo

Jak twierdzą przedstawiciele TikToka, wideo przedstawiające mężczyznę odbierającego sobie życie pochodzi z Facebooka. W ubiegłym tygodniu mieszkaniec Mississippi popełnił samobójstwo transmitując to na żywo w serwisie Marka Zuckerberga. Mężczyzna strzelił do siebie z pistoletu.

Teraz nagranie, a właściwie jego fragment, wykorzystują trolle internetowe. I robią to w iście bezczelny i trudny do wykrycia sposób. Ktoś wyciął sam moment samobójstwa mężczyzny i umieszcza go w potencjalnie niepozornych filmach. Może się wydawać, że oglądamy zwykłego TikToka, a w pewnym momencie zobaczymy scenę samobójstwa.