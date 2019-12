The Ocean Cleanup działa. Boyan Slat pokazuje pierwsze efekty i zapowiada nową markę

Widać pierwsze efekty działania projektu The Ocean Cleanup. 600-metrowa rura w kształcie litery "U" zebrała już 60 worków śmieci zebranych na oceanie. Informując o sukcesie, założyciel fundacji Boyan Slat poinformował, co zamierzają zrobić ze "zbiorami".

25-letni Boyan Slat od razu znalazł na to rozwiązanie. Pokazał tzw. pływające odkurzacze. To autonomiczne statki, zbierające odpady z rzek. Kilka z nich już rozpoczęło pracę i świetnie się sprawdzają. The Ocean Cleanup zbiera śmieci, ale co dalej?