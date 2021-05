The Lancet: tocilizumab zmniejsza ryzyko zgonu na COVID-19

Lek tocilizumab początkowo był stosowany w leczeniu zapalenia stawów, ale od 2017 roku w USA stosuje się go w leczeniu "burzy cytokin". Jest to też jeden ze skutków choroby COVID-19. Tocilizumab postanowiono więc przetestować pod względem skuteczności i w tym przypadku. I chociaż nie działa bezpośrednio na wirusa SARS-CoV-2, to może przeciwdziałać wystąpieniu nadmiernej odpowiedzi organizmu na zakażenie.

Tocilizumab zmniejsza ryzyko zgonu na COVID-19

Badanie trwało od 23 kwietnia 2020 roku do 24 stycznia 2021 roku. Objęto nim 21550 pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego stanu COVID-19. 4116 osób zakwalifikowano do leczenia tocilizumabem, ze względu na występowanie hipoksji oraz ciężkiego stanu zapalnego.

Pacjenci, którzy otrzymywali tocilizumab byli także częściej wypisywani ze szpitala przed minięciem 28 dni. Tutaj jest to większa różnica procentowa bowiem 57 proc. w stosunku do 50 proc. osób przyjmujących lek do nie przyjmujących leku. W badaniu wzięła udział także grupa osób, które początkowo nie otrzymywały mechanicznego wspomagania oddychania. Wśród tej grupy, choroba COVID-19 także rzadziej kończyła się zgonem – 35 proc. do 42 proc. na korzyść pacjentów przyjmujących lek.