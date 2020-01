Test NASA, w którym SpaceX rozbiję własną rakietę przeniesiony na niedzielę

SpaceX szykuje się do przeprowadzenia misji załogowej dla NASA. W kapsule Dragon ma dostarczyć astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Przed misją trzeba jeszcze przeprowadzić test ucieczkowy. Test został przeniesiony z soboty na niedzielę godz. 14.00 polskiego czasu

Osiem silników SuperDraco odpali na około osiem sekund oddzielając kapsułę Dragon od Falcona 9. Następnie kapsuła wzniesie się na maksymalnie 40 km z prędkością 2,3 prędkości dźwięku (czyli ok. 2800 km/h). Po 5 minutach Dragon opadnie na spadochronach do Oceanu Atlantyckiego ok. 35 km od wybrzeża Florydy, gdzie na "astronautów" będą czekały ekipiy ratunkowe.