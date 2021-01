Tesla dostrzegła "ducha" w pobliżu cmentarza. Kierowca był przerażony [Wideo]

Historia jest o tyle niepokojąca, że do zdarzenia doszło nieopodal cmentarza. Kiedy tajemnicza postać zniknęła, systemy Tesli odblokowały się i mężczyzna mógł odjechać z miejsca. Na potwierdzenie swojej historii, nagrał wszystko, co wyświetlało się na ekranie samochodu. Potwierdził jednocześnie, że w okolicy na pewno nie było nikogo poza nim.

Internauci zachęcają mężczyznę, by wrócił na cmentarz i jeszcze raz zbadał sprawę. Raczej trudno uwierzyć w to, by Tesla faktycznie widziała "duchy". Najprawdopodobniej do zdarzenia doszło przez błąd w oprogramowaniu. Mężczyzna jednak przyznał, że nie zamierza więcej wybierać się w tamtą okolicę, ponieważ boi się, że naprawdę spotkał zjawę.