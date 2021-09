Teoria ciemnego lasu: czy ludzkość powinna się bać?

Zacznijmy od tego, że zasoby - czy będzie to energia, miejsce do życia, czy minerały - są ograniczone, a ich dostępność wyznacza granice rozwoju każdej cywilizacji. To oznacza, że inne istoty rozumne muszą być traktowane jak potencjalna konkurencja. Oczywiście, nie musi to oznaczać wojny. Jak przekonaliśmy się na naszej planecie, kraje mogą współpracować i handlować, w pokojowy sposób uzyskując to, co jest im potrzebne. Żeby było to możliwe, potrzebny jest jednak jeden kluczowy czynnik: komunikacja.