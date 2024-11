Odkryli nowe gatunki. Znano je od dawna, ale mylono z innymi

Zaynab Shaik z RPA zidentyfikowała na terenie swojego kraju cztery nieznane wcześniej gatunki stokrotek. Udało się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod sekwencjonowania DNA..

Według szacunków, na Ziemi żyje około 8,7 miliona różnych gatunków organizmów, z czego około 2,2 miliona w oceanach. Tradycyjnie identyfikacja gatunków opierała się na metodach opracowanych przez Karola Linneusza w XVIII wieku, bazujących na cechach fizycznych i morfologii, ale dzięki rozwojowi technologii do rozpoznawania gatunków coraz częściej wykorzystuje się sekwencjonowanie DNA.

Pozwala to na dokładniejszą identyfikację podobnych do siebie gatunków. Dotychczas analizowano pojedyncze, typowe dla gatunku sekwencje DNA, co nie zawsze zapewniało precyzyjne wyniki.