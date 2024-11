Pierwszy taki przypadek. Amerykanie zatankowali w powietrzu rosyjskie myśliwce

W dniu 12 listopada 2024 r. w malezyjskiej bazie RMAF Subang Air Base miała miejsce wyjątkowa operacja tankowania w powietrzu, w której amerykański tankowiec KC-135, należący do 141. Skrzydła Tankowania Powietrznego Gwardii Narodowej stanu Waszyngton, zatankował trzy malezyjskie myśliwce Su-30MKM. To wydarzenie jest pierwszym publicznie znanym przypadkiem, kiedy samolot USAF zatankował w locie rosyjskie myśliwce Su-30.

Jak podały Siły Powietrzne USA, współpraca z Malezją, zainicjowana w 2017 r., ma na celu poprawę interoperacyjności oraz zdolności operacyjnych partnerów w regionie Indo-Pacyfiku. Wspólne działania, takie jak to tankowanie, wzmacniają inicjatywy, które wykorzystują specyficzne możliwości amerykańskie oraz te rozwijane we współpracy z sojusznikami. "Dzięki takim przedsięwzięciom możemy efektywnie wykorzystywać nasze strategiczne i kulturowe przewagi w realizacji wspólnych celów w Indo-Pacyfiku" – zaznaczyli przedstawiciele USAF.

Jak donosi The Aviationist, podczas operacji użyto wielopunktowego systemu tankowania MPRS (Multi-Point Refueling System), który umożliwia tankowanie różnych typów samolotów dzięki dwóm stacjom do tankowania umieszczonym na skrzydłach. Malezyjskie Su-30, podobnie jak inne samoloty US Navy i US Marine Corps, są wyposażone w sondę IFR, wymuszającą tankowanie za pomocą węża, co odróżnia je od samolotów USAF, korzystających z systemu boomu. Warto przypomnieć, że boom to sztywny teleskop operowany przez załogę latającej cysterny.