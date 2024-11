Nowe wersje transportera AMPV. To następca popularnych M113

W czasie amerykańskich targów AUSA 2024 BAE Systems zaprezentował dwa prototypy nowych wariantów transporterów opancerzonych AMPV. Pierwszy z nich był uzbrojony w nową wieżę z armatą automatyczną kal. 30 mm. Był on pokazywany obok wozu w wersji samobieżnego moździerza MTMS, który właśnie zakończył oceny wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych (US Army) w Yuma Test Center. W perspektywie najbliższych lat AMPV stanie się jednym z podstawowych wozów opancerzonych US Army i następcą popularnych, ale mocno już przestarzałych transporterów M113.

Cechą wyróżniającą transportera AMPV jest ExMEP (External Mission Equipment Package). Jest to jest wymienna płyta stropu kadłuba, która wzmacnia konstrukcję kadłuba transportera i umożliwia szybką instalację innego wyposażenia zadaniowego. Według deklaracji producenta AMPV może zostać wyposażony w ponad 30 różnych systemów wieżowych.

Nowe transportery dla Amerykanów

– Od początku mamy jeden cel dla wspólnej płyty górnej AMPV — powiedział Bill Sheehy, dyrektor programu AMPV w BAE Systems. – Pokazujemy jak ekonomiczne i szybko jesteśmy w stanie zaproponować warianty AMPV żołnierzom, którzy potrzebują na czas nowych zdolności, aby byli gotowi na współczesne pole walki i mogli łatwo dostosować się do nieprzewidzianych jeszcze, przyszłych potrzeb, w następnych dekadach. Kadłub AMPV zapewnia US Army pełne spektrum opcji potencjalnych ulepszeń i gamy realizowanych misji, których nie są w stanie zaspokoić obecnie eksploatowane rodziny pojazdów.

Dwa AMPV w wersji transportera piechoty © US Army

Zaprezentowana na AUSA najnowsza konfiguracja to już piąty z serii prototypów AMPV, który BAE Systems zaprezentowało w przeciągu roku. Posiada on wieżę bezzałogową Kongsberg Medium Caliber Turret (RT60) z armatą automatyczną M813 kaliber 30 mm. Poza armatą w wieży zainstalowano karabin maszynowy M240C kal. 7,62 mm i cztery wyrzutnie granatów dymnych M6. Zapas amunicji wynosi 150 nabojów kal. 30x173 i 400 nabojów do karabinu maszynowego. Armata jest wyposażona w układ stabilizacji, obraca się w zakresie 360 stopni, a kąt podniesienie lufy wynosi od -10 do +45 stopni.

Drugim zaprezentowanym prototypem był moździerz samobieżny AMPV MTMS (Modular Turreted Mortar System). W tym prototypie AMPV na wspólnej płycie górnej posadowiono zdalnie sterowany system moździerza wieżowego Kongsberg/Patria NEMO kaliber 120 mm. BAE Systems dostarczyło ten prototyp US Army w styczniu 2024 r. w celu przeprowadzenia pełnej serii ocen terenowych. Po zakończeniu tych testów, przed targami AUSA, AMPV MTMS wziął udział w udanej demonstracji ogniowej 10 września towarzyszącej konferencji Maneuver Warfighter w Fort Moore w stanie Georgia.

AMPV MTMS w czasie prób poligonowych moździerza NEMO kaliber 120 mm © US Army

Trzy inne systemy skonfigurowane z AMPV w ciągu ostatniego roku obejmują: wieżę Reconfigurable Integrated-Weapons Platform do zwalczania dronów, izraelską bezzałogową wieżę UT30 z armatą kal. 30 mm oraz wieżę Oshkosh Medium Caliber Weapon System, również z armata automatyczna kal. 30 mm. Wszystkie one zostały zintegrowane kadłubem na tej samej wspólnej płycie górnej.

– AMPV jest gotowy na przyszłość — powiedział Sheehy. – Celowo zaprojektowaliśmy ten wóz z myślą o jego modułowości, uniwersalności i wykorzystaniu w nim technologii przyszłości, które zapewnią US Army platformę gotową na wszystkie wyzwania bez ograniczeń co do wyposażenia. Podobnie jak poprzednik, pojazdy AMPV będą wykorzystywane do wielu zadań.

AMPV zastąpi w US Army transportery opancerzone M113 © US Army