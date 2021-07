Ten obszar miał wytrzymać globalne ocieplenie. Zaczyna się topić

Obserwacje satelitarne i modele klimatyczne wykazały, że do utraty lodu na Morzu Wandela doprowadziły silne wiatry, które zepchnęły go z wybrzeży Grenlandii. Z szacunków naukowców wynika jednak, że około 20 proc. utraconej w 2020 roku pokrywy lodowej można bezpośrednio przypisać zmianom klimatycznym. Eksperci doszli do takich wniosków, opierając się na symulacji komputerowej oraz analizie danych morskich z ostatnich 40 lat. Badacze wskazują, że w przeszłości gruby lód morski wytrzymałby siłę wiatrów, ale obecnie jest on cieńszy i przez to bardziej łamliwy i podatny na anomalie pogodowe.