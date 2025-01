Ten myśliwiec należał do Polski. Ukraińcy pochwalili się zdjęciami

MiG-29 to radziecki myśliwiec czwartej generacji, który przez ponad trzy dekad był integralną częścią polskich Sił Powietrznych. Pierwsze 12 egzemplarzy, w tym dziewięć bojowych i trzy szkolno-bojowe, trafiły do Polski w 1989 r., zasilając 1. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Mińsku Mazowieckim. W kolejnych latach flota została powiększona o 10 maszyn pozyskanych od Czech w 1995 r. oraz 22 samoloty pozyskane od Niemiec w 2004 r.

W marcu 2023 r. prezydent Andrzej Duda ogłosił decyzję o przekazaniu Ukrainie czterech sprawnych MiG-29, z perspektywą dostarczenia kolejnych po ich serwisie i przygotowaniu. Polska stała się tym samym pierwszym krajem NATO, który dostarczył Ukrainie myśliwce, wspierając ją w obliczu trwającego konfliktu. Łącznie Polska dostarczyła do Ukrainy 14 takich maszyn.

MiG-29 to radziecki myśliwiec czwartej generacji, który mimo upływu lat wciąż stanowi groźnego przeciwnika na współczesnym polu walki, co skutecznie udowadniają Ukraińcy. Myśliwiec został zaprojektowany w latach 70. przez biuro konstrukcyjne MiG jako odpowiedź na amerykańskie F-15 i F-16. Charakteryzuje się bardzo dobrą zwrotnością, wysoką prędkością i możliwością operowania w trudnych warunkach.

Maszyna może osiągnąć maksymalną prędkość 2450 km/h, a jej zasięg wynosi ponad 2000 km. Pułap operacyjny sięga 18 tysięcy metrów, co pozwala na skuteczne przechwytywanie celów na dużej wysokości. Napęd MiG-ów-29 stanowią dwa silniki RD-33, które zapewniają nie tylko dużą moc i manewrowość. Dzięki temu MiG-29 jest w stanie wykonywać gwałtowne zwroty i unikać ataków przeciwnika w bezpośrednich starciach powietrznych.

Mig-29 może przenosić szeroki wachlarz uzbrojenia. Na jego wyposażeniu znajduje się działko GSz-30-1 kalibru 30 mm, które może być używane zarówno do walki powietrznej, jak i do niszczenia celów naziemnych. Pod skrzydłami maszyny można z kolei podwiesić pociski powietrze-powietrze krótkiego i średniego zasięgu, w tym R-73 i R-27, które pozwalają na skuteczne zwalczanie wrogich myśliwców. MiG-29 jest również przystosowany do przenoszenia bomb oraz niekierowanych rakiet powietrze-ziemia.