Brimstone II dla Ukrainy. Wielka Brytania potwierdziła

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii potwierdziło, że wysłało na Ukrainę pociski Brimstone II. Są to kierowane pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia przeznaczone do niszczenia celów opancerzonych, które w porównaniu do poprzedniej wersji posiadają większy zasięg i ulepszony system naprowadzania. Przypominamy ich najważniejsze cechy.