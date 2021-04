Technologia, która wykrywa materiał genetyczny w powietrzu

O najnowszej technologii informuje portal Gizmodo. W niedawno opublikowanym artykule możemy przeczytać, że naukowcy odkryli możliwość przechwytywania swobodnie unoszącego się w powietrzu DNA środowiskowego (nazywanego również eDNA) i wykorzystywania go do identyfikacji konkretnych zwierząt w pobliżu. Pozwala na to specjalny filtr, który zasysa powietrze.