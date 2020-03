Naukowcy potwierdzają: wdychanie zanieczyszczonego powietrza zwiększa ryzyko zawału serca

Naukowcy z Uniwersytetu Yale opublikowali badania dotyczące wpływu zanieczyszczonego powietrza na jakość pracy serca. Okazuje się, że kilkugodzinne wdychanie smogu może wywołać zawał.

Cząsteczki o maksymalnej średnicy 100 nanometrów stwarzają spore zagrożenie ze względu na swój mikroskopijny rozmiar. Mają one niezwykłą zdolność wnikania do tkanek i przenikania do krwiobiegu. Już wcześniej odkryto, że mają one duży wpływ na wywoływanie astmy.