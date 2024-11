Roboty niczym z filmów science-fiction. Chronią posiadłości Trumpa

Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych widoczne są robotyczne psy uzbrojone w karabiny maszynowe, różnego rodzaju czujniki i detektory oraz system GPS. Serwis Bulgarian Military zwraca uwagę, że mogą to być rozwiązania stanowiące część wojskowego projektu o nazwie Q-UGV, czyli Quadrupedal Unmanned Ground Vehicle.

Q-UGV to roboty produkowane przez amerykańską firmę Ghost Robotics. Armia amerykańska planowała wdrożyć do służby model Vision 60 Q-UGV będący średniej wielkości, zwinnym i wytrzymałym robotem naziemnym, zdolnym do pracy w każdych warunkach pogodowych i na różnorodnych nawierzchniach. Na początku października 2024 r. pojawiły się doniesienia, że robot oficjalnie przeszedł próby na poligonie Red Sands Integrated Experimentation Center, znajdującym się w Arabii Saudyjskiej. Nie można wykluczyć, że już pełni służbę.

Twórcy Vision 60 Q-UGV wyjaśniają, że robot naśladuje sposób, w jak ssaki działają w różnych środowiskach - miejskich i naturalnych. Nawet gdy jego czujniki przestają działać, a platforma przewróci się, urządzenie jest w stanie podnieść się i dalej poruszać. Może też biegać, skakać i pokonywać przeszkody. Vision 60 Q-UGV ma masę ok. 50 kg, jest w stanie pokonać dystans do 10 km i działać bez przerwy przez trzy godziny. Robotyczny-pies ma możliwość przenoszenia ładunków do 10 kg, co sprawia, że nadaje się do wykonywania zróżnicowanych misji.