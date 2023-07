Tech Summer Challenge czas zacząć. Jedziemy z technologią w las!

Po sukcesie Tech Winter Challenge zdecydowaliśmy się na edycję letnią. Będzie jeszcze więcej sprzętu, jeszcze więcej przygód i dobrej zabawy. Do Kostka Młynarczyka i Michała Prokopowicza dołączył trzeci reprezentant naszej redakcji – Przemek Jankowski . Panowie właśnie są w drodze do Rańska, gdzie nad Jeziorem Rańskim (oraz innymi) i w pobliskich lasach będą testowali nową technologię.

Sama technologia to jednak nie wszystko. Skoncentrujemy się również na aspektach bezpieczeństwa, które w trakcie wyjazdów – zwłaszcza nad wodę – są ekstremalnie ważne. Pamiętajcie, by bawić się odpowiedzialni, a my rozkładamy sprzęt i bierzemy się za robotę. "Kokodżambo i do przodu" to nasze hasło. Dobre, nie?