Takiego nagrania jeszcze nie było. Chiny pokazały lotniskowiec Fujian w całej okazałości

Fujian został pokazany w krótkim materiale chińskiej telewizji państwowej China Central Television (CCTV) we wtorek, 2 stycznia. Na nagraniu można było zobaczyć okręt wojenny Typu-003, a także pełnowymiarową makietę myśliwca znajdującego się na jego pokładzie. Maszyna nie została jednak dokładnie pokazana, dlatego, jak zwraca uwagę serwis Global Times, nie ma pewności, czy była to imitacja chińskiego myśliwca J-15, czy myśliwca przyszłości J-35.

Fujian jest też trzecim na świecie lotniskowcem wyposażanym w system katapult EMALS. Pozostałe dwa to USS Ford i USS John F. Kennedy. EMALS może obsłużyć znacznie cięższe samoloty niż inne systemy, co znacząco zwiększa możliwości bojowe jednostki. Jest też bardziej niezawodna i energooszczędna. Dlatego, jak zaznacza Reuters, będzie stanowić kamień milowy w modernizacji chińskiej armii. Dodatkowo zgodnie z deklaracjami Pekinu Fujian jest znacznie większy i bardziej zaawansowany technologicznie od Liaoning i Shandong. Uważa się, że jest to największy okręt wojenny we flocie Pekinu.