Tak wygląda F/A-18C Hornet od środka. Pierwsze tak szczegółowe wideo

F/A-18C Hornet to wielozadaniowy myśliwiec zdolny do działań w każdych warunkach atmosferycznych. Nagranie z udziałem byłego pilota US Navy po raz pierwszy zdradza tajemnice maszyny.

Jerry "JD" Deren to były pilot US Navy, który służył przez ostatnie 13 lat, z czego 9 na F/A-18 Hornet (wersjach A, C i D). Teraz lata na wariantach E i F, czyli F/A-18 Super Hornet i ma na swoim koncie 2000 godzin oraz 325 lądowań. W ciągu ostatnich lat JD dołączył do eskadry demonstracyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych Blue Angels.

Teraz JD zdecydował się "oprowadzić" miłośników lotnictwa po maszynie, na której lata od tylu lat. Poniżej znajdziecie wideo, które z największą jak dotąd szczegółowością omawia wnętrze F/A-18C Hornet. Pasjonaci będą mogli usłyszeć dokładnie o budowie kokpitu oraz poznać szczegóły znane tylko zawodowym pilotom.

F/A-18 Hornet to amerykański naddźwiękowy myśliwiec wielozadaniowy. Powstał na bazie Northropa YF-17 Cobra (projekt P-530) i pozostaje w użyciu od 1978 roku. Doczekał się czterech wersji (A-D) oraz dużego usprawnienia do wersji E/F. Te ostatnie były na tyle istotne, że uznano maszyny za odrębny samolot - Super Hornet.

Rozpiętość skrzydeł F/A-18 Hornet osiąga 12,3 m, a długość maszyny przekracza 17 m. Ważący ponad 11 ton myśliwiec osiąga prędkość 2200 km/h na pułapie do 15 000 m. To bardzo uniwersalna maszyna, w której wymiana uzbrojenia i wyposażenia podwieszonego wystarczy, by samolot zyskał zupełnie nowe zastosowanie.

Po raz pierwszy Hornet został wykorzystany bojowo w 1986 roku w czasie nalotu lotniczego na Libię. Samoloty były używane głównie do zadań typu SEAD (Suppression of Enemy Air Defence). Szerzej zastosowano je do działań w Iraku w 1991 roku.