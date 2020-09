Największej marynarce wojennej świata brakuje prawie 100 pilotów

Spory problem ma Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych. Z powodu wydłużenia okresu szkolenia pilotów z 3 do 4 lat powstało okno, w którym zabrakło personelu, chodzi o 90 brakujących pilotów.

Wydłużenie czasu szkolenia nie było planowane, a było skutkiem innych problemów. Należą do nich ,.in. awarie systemów dostarczających tlen pilotom podczas treningów oraz kłopoty z utrzymaniem gotowości technicznej samolotów.

Szef wyszkolenia US Navy admirał Robert Westendorff powiedział, że robią, co w ich mocy, aby wrócić do 3-letniego programu szkoleniowego, ale niektórych problemów nie są w stanie przeskoczyć. Plan naprawczy jest przewidziany na kolejne 3 lata.