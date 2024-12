Tak nie korzystaj z AI. Czasem może bardziej szkodzić, niż pomagać

W dobie rosnącej popularności generatywnej sztucznej inteligencji (AI), pytanie o to, ilu prezydentów ułaskawiło swoich krewnych, staje się nie tylko historycznym zagadnieniem, ale także przykładem na to, jak AI może wpływać na postrzeganie faktów. Po ułaskawieniu Huntera Bidena przez jego ojca, wielu komentatorów zaczęło szukać precedensów, co doprowadziło do licznych nieporozumień i błędnych informacji.