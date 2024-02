Tak działa ATACMS w Ukrainie. Nagranie wszystko wyjaśnia

Materiał pokazuje, w jaki sposób Ukraińcy korzystają z pocisków ATACMS do atakowania rosyjskich celów. Można na nim zauważyć, że do wystrzeliwania ATACMS-ów służą mobilne wyrzutnie rakietowe HIMARS, również dostarczone przez zachodnich sojuszników. Połączenie mobilność HIMARS-ów i zasięgu ATACMS M39, który wynosi ok. 160 km, daje skuteczne narzędzie do atakowania wroga w znaczniej odległości od linii frontu.

Pociski taktyczne MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System) to broń precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 do nawet 300 km. Podobnie jak GMLRS, jest to pocisk kierowany, który może uderzać z bardzo dużą precyzją w wyznaczony cel. Do tej pory Ukraińcy otrzymali starszą wersję pocisków ATACMS M39, czyli wersję ATACMS BLOCK I o zasięgu od 25 do nawet 165 km. Jest to rozwiązanie produkowane w latach 1990-1997.