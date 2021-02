Tak brzmią rosyjskie myśliwce Su-57. Posłuchaj niesamowitego nagrania

Nagranie nie jest nowe, ale w ostatnim czasie zyskało ogromną popularność w sieci. Możemy na nim zobaczyć cztery rosyjskie myśliwce Su-57 Felon najprawdopodobniej w czasie parady z okazji Dnia Zwycięstwa, która odbywa się co roku w Moskwie 9 maja.

Myśliwce Su-57mają być odpowiedzią na amerykańskie F-35 i do końca 2028 Rosja planuje wzmocnić swoje siły powietrzne o 76 takich samolotów. Pierwsze 5 myśliwców nowej generacji ma trafić do Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej do końca bieżącego roku.