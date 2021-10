Tajwan. Rekordowa liczba samolotów w strefie obrony powietrznej

Maszyny należące do chińskich sił powietrznych wleciały w tajwańską strefę obrony powietrznej w dwóch falach. Jak wyjaśnia Reuters pierwsza z nich "obejmowała 18 myśliwców J-16 i cztery Su-30 oraz dwa bombowce H-6 zdolne do przenoszenia broni jądrowej i samolot do zwalczania okrętów podwodnych". Z kolei w drugiej znajdowało się m.in. 10 myśliwców J-16 oraz dwa bombowce H-6.