Tajny program Rosji i Chin. Niepokojące doniesienia z USA

Spółka IEMZ Kupoł, będąca częścią rosyjskiego koncernu zbrojeniowego Ałmaz-Antiej, we współpracy z chińskimi specjalistami miała już przeprowadzić w Chinach test nowego drona Garpija-3 (G3) . Informacje te zawarte są w dokumencie przesłanym w 2024 r. przez Kupoł do rosyjskiego ministerstwa obrony. W innym raporcie Kupoł zadeklarował, że jest w stanie masowo produkować drony, w tym model G3, które mogą być wykorzystane w wojnie z Ukrainą, określanej przez Rosjan jako "specjalna operacja wojskowa".

Drony G3 to bezzałogowce dalekiego zasięgu, które mogą przebyć ok. 2 tys. kilometrów. Co istotne, są przy tym stanie przenosić ładunek ważący nawet 50 kg.