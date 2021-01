Tajna operacja USA. Przechwycono rosyjski zestaw przeciwlotniczy Pancyr-S1

Siły USA przechwyciły w Libii rosyjski artyleryjsko-rakietowy, kołowy zestaw przeciwlotniczy Pancyr-S1 - informuje brytyjski "The Times". W ramach tajnej operacji wywieziono go do największej amerykańskiej bazy lotniczej w Europie.

Siły USA przeprowadziły tajną operację. Przejęto niebezpieczną broń Źródło: Flickr