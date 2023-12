Tajemniczy samolot kosmiczny Chin. Trzeci raz trafił na orbitę

Chiński statek kosmiczny, podobnie jak i amerykański wahadłowiec X-37B wciąż jest owiany tajemnicą i niewiele wiadomo o jego możliwościach. Zachodni eksperci uważają, że może on być podobny do samolotu USA, który ma blisko 9 metrów długości, wysokość ok. 3 metrów i rozpiętość skrzydeł 4,5 m. Jego masa startowa to z kolei blisko 5 ton. Samolot może działać na wysokości do 177 do 805 km i jest zasilany energią słoneczną. Oficjalnie Siły Powietrzne USA mówią, że służy on dwóm podstawowym celom - rozwoju technologii wielokrotnego użytku statków kosmicznych dla przyszłości Ameryki w kosmosie i eksperymentom, które można z powrotem przywieźć na Ziemię i zbadać.