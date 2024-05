Tajemniczy obiekt obok Marsa. Sensacja w kosmosie

Deimos i Fobos to naturalne satelity krążące wokół Marsa. Naukowcy od lat próbowali zbadać ich pochodzenie, jednak do tej pory nie udało się ze 100-procentową pewnością ustalić przeszłości tych tajemniczych obiektów. Niektóre teorie zakładają, że bliźniacze księżyce mogły zostać przyciągnięte przez grawitację Marsa z uwagi na ich skład chemiczny. Ten ma być bowiem zbliżony do składu skał poruszających się w głównym pasie asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem – czytamy.