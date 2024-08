Tajemniczy korytarz odkryty pod Warszawą. Nie jest jasne, do czego służył

Badania archeologiczne przeprowadził Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Największą uwagę przyciągnął fragment ceglanego muru ze stopniem. Zdaniem archeologów właśnie w tym miejscu znajdowało się wejście do podziemnego korytarza.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze badania, a także posiadaną wiedzę historyczną oszacowano, że mogą być to pozostałości cysterny gromadzącej wodę, która zasilała pałac należący do króla Jana III Sobieskiego.

"Największą niespodzianką okazał się odkopany fragment ceglanego muru ze stopniem, który prawdopodobnie jest elementem pierwotnego wejścia do korytarza. Wiele wskazuje, na to że ten XVII-wieczny obiekt był cysterną gromadzącą wodę, która zasilała powstający kilka kilometrów dalej pałac w Wilanowie należący do króla Jana III Sobieskiego. Dalsze badania pokażą, czy te przypuszczenia się potwierdzą" - oceniło biuro konserwatora.