Do tej pory tzw. "kręgi wróżek" (ang. fairy circles, FCs), czyli nagie skrawki ziemi o regularnych kształtach znane były wyłącznie z pustynnych terenów Namibii i Australii Zachodniej. Eksperci nie mieli pewności, czy można je spotkać również w innych częściach świata i jakie czynniki środowiskowe determinują ich rozmieszczenie. Wyniki najnowszych badań, które ukazały się na łamach czasopisma naukowego "Proceedings of the National Academy of Sciences" dowodzą jednak, że są one powszechniejsze, niż początkowo wydawało się badaczom.