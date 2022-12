Naukowcy głowili się nad tym 50 lat. Zagadka wreszcie rozwiązana

"Baśniowe kręgi" można spotkać na pustyni Namib. Mają one kilkumetrowe średnice i występują w odstępach ok. 10 m od siebie. Zdaniem niemieckich naukowców tajemnicze "łatki" mają związek z opadami deszczu. Aby sprawdzić swoje przypuszczenia, specjaliści zainstalowali w kręgach i wokół nich czujniki wilgotności. Urządzenia mierzyły zawartość wody w glebie w półgodzinnych odstępach. Badania prowadzono w dziesięciu regionach Namibii, począwszy od pory suchej w 2020 r. do końca pory deszczowej w 2022 r.