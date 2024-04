Tajemnicza eksplozja. Rosyjski czołg praktycznie "wyparował"

Do sieci trafiło nagranie przedstawiające zniszczenie rosyjskiego czołgu T-72B3 (2022) przy użyciu ukraińskiego drona kamikadze. W teorii to jeden z wielu filmów tego typu. W praktyce jednak z uwagi na siłę eksplozji internauci głowią się nad tym, jak to możliwe, że konstrukcja Rosjan właściwie wyparowała chwilę po detonacji.