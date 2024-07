Tajemnicza broń na wozach dla Ukrainy. Wiadomo, co to jest

W kontekście wspomnianych wozów Nowator 2, należy wyjaśnić, że są to zupełnie nowe modele. Ukraińcy mieli do czynienia z poprzednimi generacjami wozu tego typu już od kilku lat, natomiast druga wersja została zaprezentowana oficjalnie dopiero w 2023 r. na targach MSPO w Kielcach. Testy Nowatora 2 rozpoczęły się kilka miesięcy później, w styczniu br.

"To pierwszy taki przypadek producentów pojazdów opancerzonych i środków walki elektronicznej, gdy system andrydronowy jest instalowany na pojazdach w trakcie ich produkcji" – czytamy na Defense Express. Pojazdy dla Gwardii Narodowej Ukrainy zostały bowiem wyposażone w produkt firmy Kvertus – zauważają eksperci. To rozwiązanie, które jest aktywnie wykorzystywane przez ukraińskie wojsko – przede wszystkim ze względu na szeroki wybór modeli w swoim portfolio.

Przypomnijmy też, że same pojazdy Nowator 2, które trafiły do Ukraińców, to maszyny służące do transportowania maksymalnie 10-osobowej załogi. Za bezpieczeństwo żołnierzy odpowiadają w nim m.in. okna pancerne o grubości 5 cm oraz wykonany ze stali Armox pancerz. W Nowatorze 2 nie brakuje też opancerzenia minowego. Takie połączenie sprawia, że wóz waży niespełna 10 t, czyli ok. 2 t więcej od poprzednika. Za jego zdolności ofensywne odpowiada zaś wielkokalibrowy karabin maszynowy KSWT kal. 12,7 mm.