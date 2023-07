Tajemnica Grenlandii. Czekała na odkrycie od czasów Zimnej Wojny

Jeszcze do niedawna uważano, że Grenlandia była pokryta lodem od milionów lat. Jednak najnowsze badania przeprowadzone na próbkach pobranych w Camp Century w czasie Zimnej Wojny dały zaskakujące wyniki. Próbki te zawierały mchy i liście z czasów, gdy Grenlandia była jeszcze zieloną krainą, a zebrane zostały na głębokości 1390 metrów. Naukowcy z University of Vermont opublikowali wyniki badań w lipcu tego roku .

Badając próbki z Camp Century naukowcy wykorzystali zaawansowane techniki luminescencji oraz analizy rzadkich izotopów. Wyniki wskazały, że najprawdopodobniej lodowce na Grenlandii topniały masowo mniej więcej pomiędzy 424 a 374 tysiące lat temu. To podważa wcześniejsze teorie o tym, aby od 1,1 mln lat Grenlandia była cały czas skuta lodem. Co więcej, nowe wyniki badań wskazały, że poziom wód oceanicznych znacząc podniósł się z powodu topnienia grenlandzkich lodowców.

Najważniejsze wnioski z badań jednak wskazują na to, że Grenlandia jest bardziej wrażliwa na zmiany klimatu niż dotychczas sądzono. Potwierdzają to również najnowsze zdjęcia satelitarne. A to z kolei może stanowić zagrożenie dla reszty świata, ponieważ jest tam wystarczająco dużo lodu, by po jego roztopieniu poziom oceanów wzrósł o 7 metrów. O podobnym zagrożeniu naukowcy alarmują w przypadku topnienia lodowców Antarktydy.