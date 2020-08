T-Mobile dołącza do Orange i Plusa. Niższe stawki połączeń i smsów na Białoruś

Jak pisze firma w komunikacie prasowym, zdecydowała się na taki ruch po "apelach organizacji międzynarodowych, lokalnych NGO-sów oraz internautów". Operator zaprezentował w związku z tym dwie oferty skierowane do klientów indywidualnych.

Pierwsza dotyczy klientów abonamentowych. Jak podaje sieć, większość z nich posiada taryfę "T" i od teraz mają oni możliwość aktywowania pakietu 30 lub 70 minut na rozmowy z białoruskimi numerami stacjonarnymi i komórkowymi. Koszt tych pakietów to kolejno 10 zł w przypadku półgodzinnego i 20 w przypadku 70-minutowego (gdzie obniżka wynosi 85 proc.). Pakiety można także wymienić na smsy.

Pakiet za 30-minutowy aktywuje się wysyłając SMS o treści AKT30 na numer 80008. W przypadku 70 minut treść to AKT70.

Stawki dla karty i MIXa

Klienci T-Mobile na kartę, MIX, Heyah na kartę, Heyah MIX i tuBiedronka otrzymają za to 50 proc. obniżkę stawek, z 1,96 zł do 99 groszy za minutę. Zostaną one uruchomione w najbliższych dniach.