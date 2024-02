Szynka ze zmodyfikowanych genetycznie świń. Za kilka lat może trafić na nasze talerze

PRRS to wirusowa choroba, która powoduje zaburzenia w rozrodzie i chorobę układu oddechowego u świń, niezależnie od ich wieku. U niektórych zwierząt może nie powodować żadnych objawów, podczas gdy u innych przebieg jej bywa ciężki. Może dojść do uszkodzenia układu odpornościowego, co powoduje podatność na inne zakażenia. Straty powodowane na całym świecie przez PRRS szacowane są na 2,7 miliarda dolarów rocznie. Istniejące szczepionki tylko zmniejszają nasilenie objawów, ale nie eliminują całkowicie problemu.