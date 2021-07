Szympansy zaczynają zabijać goryle. To pierwsze przypadki w historii

Opracowanie naukowców, które zostało teraz opublikowane opisuje sytuację z 2019 roku. Z początku szympansy miały zachowywać się w sposób typowy, jednak uwagę badaczy zwróciło uwagę to, że zaczęły one mocno uderzać się w pierś – coś, co jest typowe nie dla szympansów, lecz goryli. Jak się okazało szympansy napotkały wtedy grupę pięciu goryli. Wkrótce doszło do walk, a eksperci zaobserwowali dwa takie wydarzenia – jedno trwało 52, a drugie 79 minut.