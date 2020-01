WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Goryle, jakich nie znaliście. To zdjęcie szokuje internautów Bardzo często zapominamy, że w rzeczywistości należymy do kategorii hominoidów (Superfamily Hominoidea), czyli rodziny ssaków naczelnych. Oprócz nas w tej grupie znajdują się również niezwykle inteligentne goryle oraz szympansy. Goryle przypominają ludzi (Facebook.com, Fot: Zoo Atlanta) Obserwując aktywność goryli i małp zauważyć można, jak blisko są z nami spokrewnione. Przejawiają złożone zachowania socjalne i potrafią posługiwać się prostymi narzędziami, co wskazuje na ich dużą inteligencję. Goryl bliski człowiekowi DNA goryli różni się tylko w 1,6 proc. od DNA człowieka. Pomimo tego, że wydaje się to niewiele, robi ogromną różnicę. Trudno pomylić goryla z człowiekiem. Istnieją jednak pewne elementy wspólne, które dowodzą, jak blisko jesteśmy z nimi spokrewnieni. Dowodem na to są zdjęcia wykonane w Zoo Atlanta. Przedstawiają sześcioletniego goryla o imieniu Anaka. Goryl, który niedawno obchodził swoje urodziny, przyszedł na świat z nietypową pigmentacją skóry na dłoni. Na zdjęciu widać, że przypomina ona… dłoń człowieka. Podobnie jak ludzie, goryle posiadają przeciwstawne kciuki oraz niepowtarzalny układ linii papilarnych, które tworzą zindywidualizowane odciski palców. Czasami są one wykorzystywane do identyfikowania poszczególnych osobników. Duża liczba podobieństw Kolejną rzeczą, która zaskakuje u goryli to fakt, że zamiast pazurów posiadają paznokcie. Używają ich do otwierania, skrobania, czyszczenia i drapania. - Być może jesteśmy w 98 proc. identyczni w naszych (genetycznych) sekwencjach z gorylami. Oznacza to, że większość naszych genów jest bardzo podobna lub nawet identyczna z genami goryli – zaznacza Chris Tyler-Smith, genetyk z Wellcome Trust. Pomimo powszechnie panującego przekonania, ludzie nie wywodzą się od szympansów. W rzeczywistości posiadamy wspólnego przodka, nazywanego "brakującym ogniwem". Według Scientific America ostatni wspólny przodek ludzi i szympansów (z którymi dzielimy 99% naszych genów) żył od 5 do 10 mln lat temu.