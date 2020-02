Szykuje się przełom w leczeniu? Mleko może zastąpić antybiotyki

Naukowcy oddzielili i przetworzyli specjalne przeciwciała z krowiego mleka. Ich właściwości przypominają antybiotyki, dlatego już wkrótce mogą stać się ich substytutami.

Do oddzielenia przeciwciał wykorzystano nowe membrany do mikrofiltracji. Wzbogacono je do tego stopnia, że można jest traktować jako zamiennik antybiotyków. Takim dokonaniem pochwaliła się Grupa Robocza Stowarzyszeń Badań Przemysłowych (AIF) "Otto von Guericke".